Сотрудники Росгвардии помогли женщине, которая попала в аварию на 2-й Березовой аллее

Силовики оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и вызвали скорую помощь. Отправив подопечную в больницу, они продолжили патруль.

В субботу, 25 сентября, сотрудники Росгвардии оказали помощь водителю, который попал в ДТП в Петроградском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Петербургу и Ленобласти.

На 2-й Березовой аллее столкнулись "Лада Гранта" и "Фольксваген", в результате чего пострадала женщина. Представители вневедомственной охраны, находившиеся поблизости, вытащили автоледи из салона автомобиля, оказали первую помощь и вызвали медиков. Передав женщину в карету скорой помощи, они продолжили службу.

У пострадавшей диагностировали травму головы. Пациентку госпитализировали в городскую больницу № 16.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на перекрестке Коломяжского проспекта и аллеи Поликарпова автомобиль сбил маму с ребенком.

Фото: Piter.tv