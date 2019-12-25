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Сотрудники Росгвардии помогли женщине, которая попала в аварию на 2-й Березовой аллее
Сегодня, 11:43
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Сотрудники Росгвардии помогли женщине, которая попала в аварию на 2-й Березовой аллее

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Силовики оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и вызвали скорую помощь. Отправив подопечную в больницу, они продолжили патруль.

В субботу, 25 сентября, сотрудники Росгвардии оказали помощь водителю, который попал в ДТП в Петроградском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Петербургу и Ленобласти.

На 2-й Березовой аллее столкнулись "Лада Гранта" и "Фольксваген", в результате чего пострадала женщина. Представители вневедомственной охраны, находившиеся поблизости, вытащили автоледи из салона автомобиля, оказали первую помощь и вызвали медиков. Передав женщину в карету скорой помощи, они продолжили службу. 

У пострадавшей диагностировали травму головы. Пациентку госпитализировали в городскую больницу № 16. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на перекрестке Коломяжского проспекта и аллеи Поликарпова автомобиль сбил маму с ребенком.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп на березовой аллее, патруль, росгвардия, спасение
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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