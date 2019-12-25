На перекрестке Коломяжского проспекта и аллеи Поликарпова автомобиль сбил маму с ребенком

Пострадавших госпитализировали. У них диагностировали переломы и сотрясение мозга.

В ночь на воскресенье, 26 сентября, в Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого травмы получили женщина и ребенок. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, иномарка Chevrolet летела на красный сигнал светофора. В этот момент семья переходила дорогу. Мальчика откинуло в сторону на пять метров. В результате случившегося женщина и ребенок получили травмы. Пострадавших госпитализировали. У пациентов диагностировали переломы и сотрясение мозга.

Подробности случившегося уточняются. Выясняются обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Котина и Ленинского проспекта столкнулись две иномарки.

Фото: ВКонтакте / ДТП И ЧП Санкт-Петербург, Piter.tv