На Котина и Ленинского проспекта столкнулись две иномарки

На место дорожного происшествия уже прибыли специалисты скорой помощи, пожарные.

В субботу, 25 сентября, на пересечении улицы Котина и Ленинского проспекта столкнулись две иномарки. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел вечером, столкнулись два автомобиля. Судя по фотографиям, передняя часть синей машины повреждена так же, как и передняя часть автомобиля такси. На место дорожного происшествия уже прибыли специалисты скорой помощи, пожарные. Как сообщил автор поста, в скором времени службы помощи уехали.

Информации о пострадавших не поступало. Детали произошедшего уточняются.

Ранее на Ветеранов реконструкцию тепломагистрали завершат в июне 2022 года.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб