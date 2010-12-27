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На Октябрьской набережной таксист врезался в ограждение и чуть не упал в Неву
Сегодня, 11:58
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alexandra08
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На Октябрьской набережной таксист врезался в ограждение и чуть не упал в Неву

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Автомобиль угодил в ограду набережной, и это удержало его от падения в реку.

Сегодня утром, 29 марта, таксист врезался в ограждения Октябрьской набережной. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидцы рассказали, что на Октябрьской набережной, 94, недалеко от перекрестка с проспектом Большевиков, "таксист чуть не вылетел в Неву".  Это произошло рядом с остановкой общественного транспорта.  Автомобиль врезался в ограду на набережной, и это удержало его от падения в реку.

На место происшествия приехали Скорая помощь и реанимация. К счастью, водитель такси остался жив. Причины аварии пока неизвестны. Но пользователи социальных сетей предположили, что  таксист не выспался. "Просто нужно график делать нормальный, а они сутками ездят..."

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: авария такси , октябрьская набережная , таксист
Категории: Новости СПб

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