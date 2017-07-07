К счастью, он остался жив.

В понедельник, 22 октября, на улице Котина иномарка сбила молодого велосипедиста. Очевидцы сообщают, что пострадавший жив, но все же он понес сильные травмы.

Он походу сверху на машину на велике прыгнул судя по повреждениям сообщает очевидец

На снимке видно, что мужчина лежит на асфальте в неестествнной форме. Прохожие остерегаются как-либо передвигать пострадавшего.

Также можно заметить, что у серенькой иномарки, которая сбила велосипедиста, имеется сильная вмятина на крыше и разбито лобовое стекло.

На месте ожидают медиков и полицейстких.

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Фото:ДТП и ЧП Петербург/ВК