На Замшиной улице в ДТП пострадал 10-летний велосипедист

В результате ДТП ребенок попал в больницу.

Правоохранители Калининского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Авария произошла 16 августа в 17:43. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

У дома № 44 по Замшиной 32-летний водитель за рулем автомобиля "Лада Ларгус", двигаясь от проспекта Маршала Блюхера в сторону проспекта Металлистов, совершил наезд на десятилетнего велосипедиста. В момент столкновения мальчик пересекал дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv