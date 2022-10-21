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На Замшиной улице в ДТП пострадал 10-летний велосипедист
Сегодня, 16:22
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На Замшиной улице в ДТП пострадал 10-летний велосипедист

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В результате ДТП  ребенок попал в больницу.

Правоохранители Калининского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Авария произошла 16 августа в 17:43. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти. 

У дома № 44 по Замшиной 32-летний водитель за рулем   автомобиля "Лада Ларгус", двигаясь от проспекта Маршала Блюхера в сторону проспекта Металлистов, совершил наезд на десятилетнего велосипедиста. В момент столкновения мальчик пересекал дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля. 

В результате ДТП  ребенок  госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Мурманском шоссе перевернулся лесовоз.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп с ребенком, замшина улица, сбили велосипедиста
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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