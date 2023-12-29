На Мурманском шоссе перевернулся лесовоз

На Мурманском шоссе 15 августа произошло ДТП. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Сегодня у поселка Юшково перевернулся лесовоз. Спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги провели отключение аккумуляторной батареи автомобиля, водитель от медицинской помощи отказался.
Ранее на Центральной улице в Ленобласти 14-летний подросток, управляя питбайком Jmc, при выезде на дорогу с прилегающей территории столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21214" под управлением 64-летнего водителя.
В результате ДТП юный водитель с различными травмами, в тяжелом состоянии, был госпитализирован.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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