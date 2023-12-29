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На Мурманском шоссе перевернулся лесовоз
Сегодня, 18:11
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На Мурманском шоссе перевернулся лесовоз

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Водитель от медицинской помощи отказался.

На Мурманском шоссе 15 августа произошло ДТП. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Сегодня у поселка Юшково перевернулся лесовоз. Спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги провели отключение аккумуляторной батареи автомобиля, водитель от медицинской помощи отказался.

Ранее на Центральной улице в Ленобласти 14-летний подросток, управляя питбайком Jmc, при выезде на дорогу с прилегающей территории столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21214" под управлением 64-летнего водителя.

В результате ДТП юный водитель с различными травмами, в тяжелом состоянии, был госпитализирован. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: мурманское шоссе, перевернулся лесовоз
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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