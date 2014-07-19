Подросток на питбайке попал под машину в Ленобласти

В Тихвинском районе Ленобласти подросток на питбайке пострадал в ДТП с легковушкой. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и 47 региону.
Накануне на Центральной улице в деревне Мелегежская Горка 14-летний подросток, управляя пибайком Jmc, при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21214" под управлением 64-летнего водителя.
В результате ДТП юный водитель с различными травмами, в тяжелом состоянии был госпитализирован.
Ранее на Piter.tv: 63-летний велосипедист скончался в больнице после ДТП на Рихарда Зорге.
Фото: МВД
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