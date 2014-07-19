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Подросток на питбайке попал под машину в Ленобласти
Сегодня, 11:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Подросток на питбайке попал под машину в Ленобласти

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В тяжелом состоянии он был госпитализирован.     

В Тихвинском районе Ленобласти подросток на питбайке пострадал в ДТП с легковушкой. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и 47 региону.

Накануне на Центральной улице в деревне Мелегежская Горка 14-летний подросток, управляя пибайком Jmc, при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21214" под управлением 64-летнего водителя.

В результате ДТП юный водитель с различными травмами, в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Ранее на Piter.tv: 63-летний велосипедист скончался в больнице после ДТП на Рихарда Зорге.   

Фото: МВД

Теги: питбайк, подросток
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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