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63-летний велосипедист скончался в больнице после ДТП на Рихарда Зорге
Сегодня, 10:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

63-летний велосипедист скончался в больнице после ДТП на Рихарда Зорге

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Он пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда.

Полиция Красносельского района приводит проверку по факту ДТП с погибшим велосипедистом. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Вечером 14 августа у дома 1 по улице Рихарда Зорге 36-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, вне зоны пешеходного перехода наехал на 63-летнего велосипедиста, пересекающего проезжую часть, не спешившись с велосипеда.

В результате ДТП велосипедист был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В половину первого ночи 15 августа из больницы поступила телефонограмма о том, что пострадавший мужчина скончался. 

Фото: Piter.tv

Теги: смертальная авария, улица рихарда зорге
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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