63-летний велосипедист скончался в больнице после ДТП на Рихарда Зорге

Он пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда.

Полиция Красносельского района приводит проверку по факту ДТП с погибшим велосипедистом. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Вечером 14 августа у дома 1 по улице Рихарда Зорге 36-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, вне зоны пешеходного перехода наехал на 63-летнего велосипедиста, пересекающего проезжую часть, не спешившись с велосипеда.

В результате ДТП велосипедист был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В половину первого ночи 15 августа из больницы поступила телефонограмма о том, что пострадавший мужчина скончался.

Фото: Piter.tv