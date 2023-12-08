63-летний велосипедист скончался в больнице после ДТП на Рихарда Зорге

Полиция Красносельского района приводит проверку по факту ДТП с погибшим велосипедистом. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Вечером 14 августа у дома 1 по улице Рихарда Зорге 36-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, вне зоны пешеходного перехода наехал на 63-летнего велосипедиста, пересекающего проезжую часть, не спешившись с велосипеда.
В результате ДТП велосипедист был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
В половину первого ночи 15 августа из больницы поступила телефонограмма о том, что пострадавший мужчина скончался.
Фото: Piter.tv
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