Петербуржец предстанет перед судом за четыре попытки похитить KIA Rio

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "кража".

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет угонщик, который обвиняется в краже автомобиля "КИА Рио". Об этом сообщает прокуратура города.

По версии следствия, в период с 14 по 24 августа мужчина проник в три салона "КИА" с целью похитить транспортное средство. Однако все потуги завершились лишь испорченными замками. Свою четвертую попытку преступник предпринял уже на улице и все-таки смог украсть авто с Пулковского шоссе. Чужую машину он продал и выручил за это 700 тысяч рублей.

В конечном итоге горе угонщика задержали и возбудили против него уголовное дело по статье "кража". Прокуратура Московского района утвердила в отношении него обвинительное заключение и передала дело в районный суд.

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