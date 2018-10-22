Видео: На КАД столкнулись два грузовика, один из низ перевернулся

Авария сильно усложнила движение на участке, на котором и так ограничено движение в связи с ремонтными работами.

В понедельник, 22 октября, на юге КАД произошло ДТП с участием двух грузовиков. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, авария произошла примерно в час дня на 73-м километре внешнего кольца. Два попутных большегруза столкнулись на дороге, в результате чего один из них опрокинулся на бок. Пострадавших в аварии нет, однако перевернутый грузовик сильно усложнил движение на участке, на котором и так ограничено движение в связи с ремонтными работами. Дорожно-транспортное происшествие спровоцировало пробку длиной 6,5 километров. На место происшествия работали сотрудники ДПС, а также специалисты подрядной организации, занимающейся обслуживание дороги.

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Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"