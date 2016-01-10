Видео: на Учительской улице полностью сгорела иномарка

На место происшествия приехали пожарные, но автомобиль не удалось потушить быстро.

На Учительской улице в Санкт-Петербурге утром 22 октября случился пожар. Полыхал темно-серый "Ниссан". Об этом Piter.TV рассказал мобильный корреспондент.

Пожар случился около дома 13 на Учительской улице. Большое пламя можно было заметить издалека - клубы дыма мешали водителям на проезжей части.

На место происшествия приехали пожарные, но автомобиль не удалось потушить быстро. Салон машины полность сгорел - от внутреннего убранства остался лишь пепел. Сейчас устанавливаются подробности пожара и выясняется личность владельца авто. К счастью, машина на момент возгорания была пустой, и в ЧП никто не пострадал.

Фото и видео: Piter.TV