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В Кемерове задержали нетрезвого угонщика, попавшего в ДТП на чужой машине

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Он также врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места ДТП

В Кемерове полицейские задержали нетрезвого угонщика, попавшего в ДТП на чужой машине. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел на проспекте Советском. По данным следствия, 50-летний мужчина угнал оставленный без присмотра и с ключом в замке зажигания автомобиль Mitsubishi Pajero. Один из экипажей ДПС получил информацию об угоне и остановил указанную в ориентировке иномарку.

В ходе разбирательств выяснилось, что злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он также врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места ДТП. Возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули законному владельцу.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в вымогательстве .

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, кемерово, полиция, угонщик
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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