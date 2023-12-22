В Кемерове задержали нетрезвого угонщика, попавшего в ДТП на чужой машине

В Кемерове полицейские задержали нетрезвого угонщика, попавшего в ДТП на чужой машине. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
Инцидент произошел на проспекте Советском. По данным следствия, 50-летний мужчина угнал оставленный без присмотра и с ключом в замке зажигания автомобиль Mitsubishi Pajero. Один из экипажей ДПС получил информацию об угоне и остановил указанную в ориентировке иномарку.
В ходе разбирательств выяснилось, что злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он также врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места ДТП. Возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули законному владельцу.
Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в вымогательстве .
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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