В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в вымогательстве 

Ирина Волк рассказала о том, как полиция раскрыла мужчину, запугивавшего местную жительницу.

В Нижнем Новгороде полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве в особо крупном размере. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она пояснила, что речь идет о ранее неоднократно судимом жителе региона. Мужчина совершил новый криминальный эпизод ради получения имущества. Он запугивал жертву. В частности, отправлял в рабочий офис женщины неизвестных людей, подбрасывал к двери части птиц, писал угрозы через мессенджер.

С сентября прошлого года злоумышленник анонимно угрожал расправой жительнице Нижнего Новгорода и ее родственникам. За отказ от преступных намерений требовал передать ему пять миллионов рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

Личность преступника установлена при поддержке сил Росгвардии. По факту инцидентов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа