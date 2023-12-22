Автобус в Петербурге прищемил дверью ребёнка и протащил по асфальту

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, родители не подавали заявлений в полицию.

Общественный автобус протащил школьника по асфальту. Об этом рассказали очевидцы в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в социальной сети "ВКонтакте".

Как рассказали очевидцы, водитель автобуса № 245 не убедился, что все пассажиры вышли на остановке. Двери закрылись и прищемили мальчика. Автобус начал движение и протащил ребёнка по асфальту. Очевидица рассказала, что бежала за автобусом и стучала в дверь, но водитель не реагировал.

Далее водитель все-таки решил остановиться и открыл двери, предположительно, чтобы пассажиры могли удостовериться, что ребенок уже освободился. После этого автобус продолжил движение.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, родители не подавали заявлений в полицию. Тем не менее, по данному факту организована проверка.

Ранее в Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой задержали 14-летнего водителя за рулём "ВАЗа".

Видео: ВКонтакте/ Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село