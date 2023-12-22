Автобус в Петербурге прищемил дверью ребёнка и протащил по асфальту

Общественный автобус протащил школьника по асфальту. Об этом рассказали очевидцы в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в социальной сети "ВКонтакте".
Как рассказали очевидцы, водитель автобуса № 245 не убедился, что все пассажиры вышли на остановке. Двери закрылись и прищемили мальчика. Автобус начал движение и протащил ребёнка по асфальту. Очевидица рассказала, что бежала за автобусом и стучала в дверь, но водитель не реагировал.
Далее водитель все-таки решил остановиться и открыл двери, предположительно, чтобы пассажиры могли удостовериться, что ребенок уже освободился. После этого автобус продолжил движение.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, родители не подавали заявлений в полицию. Тем не менее, по данному факту организована проверка.
Ранее в Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой задержали 14-летнего водителя за рулём "ВАЗа".
Видео: ВКонтакте/ Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
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