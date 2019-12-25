На Ветеранов реконструкцию тепломагистрали завершат в июне 2022 года

На сегодняшний день из 1845 метров обновлено 1555 метров сетей диаметром 700 мм.

В пятницу, 24 сентября, стало известно, что в Красносельском районе Петербурга завершат работы по монтажу теплосетей к июню следующего года. Специалисты приступили к реконструкции последнего участка трубопровода на проспекте Ветеранов от улицы Пионерстроя до улицы Тамбасова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

На сегодняшний день из 1845 метров обновлено 1555 метров сетей диаметром 700 мм. Трубы защитят специальной тепловой изоляцией, которая позволит продлить срок их службы до 30 лет.

Как рассказали в учреждении, благодаря системе оперативно-дистанционного контроля, можно вовремя отследить внешние и внутренние дефекты теплосети.

После завершения реконструкции теплоснабжением будут обеспечены 391 здание, в том числе 233 многоквартирных дома (в них живут 115 тысяч человек), а также 13 детских садов, 19 школ и 7 медицинских учреждений.

Добавим, что этот объект с прошлого года находится на особом контроле после расторжения договора с предыдущим подрядчиком ООО "Строительный альянс", который не выполнил обязательства в установленные сроки.

Ранее капительный ремонт станции "Маяковская" завершится в начале декабря.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"