Капительный ремонт станции "Маяковская" завершится в начале декабря

Станция была закрыта на капремонт в январе этого года.

Капитальный ремонт вестибюля петербургской станции метро "Маяковская" завершится 10 декабря этого года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Специалисты уже на 90% завершили отделку наземного вестибюля станции и полностью заменили гидроизоляцию. Кроме того, специалисты не забыли и про композицию с фигурой поэта Владимира Маяковского. Мастера вручную очистили скульптуру от коррозии, восковых пленок и других загрязнений, обработали специальными безопасными растворами и заменили часть медных элементов, которые со временем пришли в негодность. На последнем этапе реставрации на фигуру нанесут специальное защитное покрытие.

В ближайшие месяцы на станции завершится ремонт всех трех эскалаторов. Кроме того, на станции установят балюстраду из негорючих материалов, обновят систему видеонаблюдения и освещение. Для маломобильных граждан в подземке установят автоматические двери и нанесут тактильную разметку.

Ранее мы писали, что в Петербурге началась реконструкция фасада "Владимирской".

Фото: Piter.tv