В Петербурге началась реконструкция фасада "Владимирской"

Работы будут проводить до 30 апреля 2022 года.

Начался капитальный ремонт здания, в котором расположена станция метро "Владимирская". Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Сейчас фасад здания на углу Кузнечного и Большой Московской "украшают" строительными лесами. Работы согласовала Государственная административно-техническая инспекция. С 7 сентября этого года по 30 апреля 2022 года строители будут проводить работы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на ремонт булыжной мостовой Шлиссельбургского шоссе потратят почти 100 млн рублей.

Фото: Piter.tv