На ремонт булыжной мостовой Шлиссельбургского шоссе потратят почти 100 млн рублей

Градозащитники выступают против реконструкции. Они требуют сохранить исторические объекты, расположенные вблизи, и просят не нарушать их целостность.

Планируемые ремонтные работы на территории булыжной мостовой Шлиссельбургского шоссе заставили волноваться активистов . Они требуют сохранить значимые для истории объекты. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Известно, что сведения об электронном аукционе на выполнение работ по реставрации участка магистрали от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы опубликовали в базе государственных закупок 8 сентября. Последним днем, когда можно подать заявку, стало 16 сентября.

На территории, где запланированы ремонтные работы, расположены объекты регионального и федерального культурного значения. Участок находится под контролем КГИОП. По мнению рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, замощенная булыжником дорога и постройки вдоль нее представляют собой единый целостный исторический комплекс, который сохранил архитектурные черты XVIII-XX веков. Сюда входят здания поселка Усть-Ижора и церковь Александра Невского.

В КГИОП отметили, что в ходе ремонта булыжная мостовая будет сохранена. Однако в техническом задании указано, что историческое мощение снимут. Сложившаяся ситуация вызывает вопросы у активистов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Малой Охте восстановят усадьбу "Уткина дача".

Фото: пресс-служба КГИОП