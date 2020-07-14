На Малой Охте восстановят усадьбу "Уткина дача"

К концу 2022-го года готовность будет больше 70%.

Стало известно, что на Малой Охте историческую усадьбу "Уткина дача" воссоздают по чертежам XIX века, картинам и фотографиям. Долгое время памятник находился в плачевном состоянии, поэтому на его реставрацию требуются годы, передает телеканал "Санкт-Петербург" в субботу, 18 сентября.

По словам Евгения Кузнецова, заведующий музейным комплексом "Уткина дача", в 2018 году выделили финансирование и удалось отреставрировать главное здание: усилить фундамент и частично кирпичные своды. Также более 50% работ уже выполнены в служебном комплексе. Так, там ведутся работы внутри здания по полам, по перекрытию, по отоплению и инженерным сетям. Кузнецов отмечает, что заканчивается работа по реставрации фасадов, это внешняя дуга. К концу 2022-го года готовность будет больше 70%.

Как рассказала Вера Мануртдинова, старший научный сотрудник СПб ГБУК "Государственный музей городской скульптуры", потолочный фриз в ротонде главного здания – это почти единственное, что уцелело из старинных интерьеров. По нему и восстанавливали утратившие элементы декора и лепнины.

В ближайшее время обновят фасады главного здания и чугунные балконы. Более того, будет облагорожен парк и прилегающий к нему водоем. В планах музейщиков – создать общественное пространство.

Ранее в СПбГУ начали восстановление Ботанического сада с открытия Японского сада.

Фото: Вконтакте / Музейный комплекс "Уткина дача" / Юлия Тисленок