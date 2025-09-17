На территории Успенского храма на Малой Охте установили стенды с историей блокадного Ленинграда

Храм Успения Пресвятой Богородицы также называют Блокадным.

На территории Успенского храма на Малой Охте установили стенды, посвященные истории блокадного Ленинграда. Об этом в своих социальных сетях рассказала пресс-служба администрации Красногвардейского района.

На стендах представлены истории о городе и его духовенстве в годы вражеской осады, а также об истории храмов Успения Пресвятой Богородицы и Марии Магдалины. На прошлой неделе глава района Андрей Хорт показал стенды губернатору Северной столицы Александру Беглову и ЗакСа Александру Бельскому.

Место для установки экспозиции было выбрано не случайно: храм Успения Пресвятой Богородицы также называют Блокадным. Он был заложен 30 лет назад в память о жителях и защитниках осаждённого города. Освящение нового храма состоялось 8 сентября 2001 года — в день 60-летия начала блокады.

Сегодня в 19:00 у храма пройдёт акция, в рамках которой участники зажгут "Свечи памяти блокады".

Накануне в Московском парке Победы прошла траурная церемония, посвященная Дню памяти жертв блокады. Среди присутствующих были официальные лица, ветераны, а также молодежь — школьники и студенты. Вместе с представителями власти и общественности они возложили цветы, показав, что подвиг ленинградцев не забыт. Для многих это был личный акт памяти о прадедах.

Фото: МАКС / Пресс-сек Красногвардейского