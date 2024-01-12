В Малой Охте до конца августа 2026 года будет открыт кабинет акушера-гинеколога

С такой просьбой к губернатору обратилась местная жительница.

В ходе личного приёма граждан к губернатору Александру Беглову обратилась жительница Красногвардейского района с просьбой об открытии филиала женской консультации вблизи зоны новой жилой застройки у станции метро "Ладожская", где проживают много молодых семей.

Как отметили в Смольном, губернатор дал поручение главе администрации Красногвардейского района открыть филиал женской консультации в помещении на проспекте Энергетиков, ранее переданном поликлинике, и доложить о выполнении поручения в срок до конца августа 2026 года.

В помещении, рассчитанном на 50 посещений в смену, организуют оказание помощи по профилю "Акушерство и гинекология". Здесь будут работать два кабинета акушера-гинеколога, кабинет УЗИ и процедурный кабинет. Также губернатор поручил найти площадь для размещения кабинета педиатра.

На территории муниципального округа Малая Охта на сегодняшний день проживает около 22 тысяч женщин, которые получают специализированную медицинскую помощь в женской консультации №9, относящейся к Городской поликлинике №17 на Большеохтинском проспекте.

Всего в Петербурге действует 48 женских консультаций. В этом году в Северной столице введут 21 новый объект здравоохранения. До 2030 года планируется построить в общей сложности 74 новых медицинских учреждения, ещё в 75 – провести ремонт.

В начале 2025 года стало известно, что роддома и женские консультации в Петербурге ждёт масштабная реорганизация.

Фото: Смольный