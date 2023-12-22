Дворы квартала 31 Малая Охта получили качественное освещение

Работы завершили раньше срока.

С опережением на полгода завершилась реконструкция освещения в квартале 31 Малая Охта в границах Заневского проспекта, реки Оккервиль, Гранитной улицы, Казанской улицы, проспекта Шаумяна. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Жилой массив расположен между станциями метро "Новочеркасская" и "Ладожская", здесь проживают более семи тысяч человек. Объект планировалось сдать в мае 2024 года.

По периметру 21 детской и спортивной площадки, вдоль подходов к образовательным учреждениям, пешеходных дорожек, внутридворовых проездов установлено 432 опоры, 458 светодиодных светильников.

В 2024 году в Красногвардейском районе запланирована реконструкция освещения на территории кварталов 15А Большая Охта и 8, 9 Малая Охта, а также на шоссе Революции, улицы Александра Ульянова.

Ранее была завершена реконструкция наружного освещения в Перевозном переулке. На объекте, который граничит с четырьмя кварталами и Малоохтинским парком, установлено 37 современных фонарей на 26 металлических опорах.

Видео: Комитет по энергетике