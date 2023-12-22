Перевозный переулок осветили 37 светодиодных фонарей

Современные светодиодные светильники более экономичные.

В Перевозном переулке завершена реконструкция наружного освещения. На объекте, который граничит с четырьмя кварталами и Малоохтинским парком, установлено 37 современных фонарей на 26 металлических опорах. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Современные светодиодные светильники более экономичные. С устройством новых фонарей освещение проезжей части и тротуаров стало более качественным, равномерным. Лучше видны дорожные знаки, пешеходные переходы, разметка.

В 2024 году в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по энергетике запланировано проведение строительства и реконструкции наружного освещения на 30 улицах и магистралях.

Ранее на центральной аллее Конногвардейского бульвара установили фонари. На дорожке появились 56 стилизованных светодиодных светильников. Они установлены на декоративных чугунных опорах. Фонари по стилистке приближены к архитектурному ансамблю улицы.

Видео: Комитет по энергетике