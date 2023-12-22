Светильники по стилистке приближены к архитектурному ансамблю улицы.

На центральной аллее Конногвардейского бульвара установили фонари. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

На дорожке появились 56 стилизованных светодиодных светильников. Они установлены на декоративных чугунных опорах. Фонари по стилистке приближены к архитектурному ансамблю улицы.

Сети проложили под землей, чтобы не нарушать эстетику пространства. С появлением системы освещения аллея стала более уютной, комфортной для отдыха и неспешных прогулок по вечерам и ранним утром.

Проект реализован в рамках программы взаимодействия Правительства города и ПАО "Газпром". За надежной работой оборудования следят специалисты "Ленсвета".

Ранее на Piter.tv: на проспекте Народного Ополчения в автомобиле полыхал салон.

Видео: Telegram / Комитет по энергетике