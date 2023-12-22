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На центральной аллее Конногвардейского бульвара установили фонари

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Светильники по стилистке приближены к  архитектурному ансамблю улицы.

На центральной аллее Конногвардейского бульвара установили фонари. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике. 

На дорожке появились  56 стилизованных светодиодных светильников. Они установлены на декоративных чугунных опорах. Фонари по стилистке приближены к  архитектурному ансамблю улицы.

Сети проложили под землей, чтобы не нарушать эстетику пространства. С появлением системы освещения аллея стала более уютной, комфортной для отдыха и неспешных прогулок по вечерам и ранним утром.  

Проект реализован в рамках программы взаимодействия Правительства города и ПАО "Газпром". За надежной работой оборудования следят специалисты "Ленсвета".

Ранее на Piter.tv: на проспекте Народного Ополчения в автомобиле полыхал салон.

Видео: Telegram / Комитет по энергетике

Теги: комитет по энергетике, конногвардейский бульвар, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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