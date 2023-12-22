На центральной аллее Конногвардейского бульвара установили фонари. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.
На дорожке появились 56 стилизованных светодиодных светильников. Они установлены на декоративных чугунных опорах. Фонари по стилистке приближены к архитектурному ансамблю улицы.
Сети проложили под землей, чтобы не нарушать эстетику пространства. С появлением системы освещения аллея стала более уютной, комфортной для отдыха и неспешных прогулок по вечерам и ранним утром.
Проект реализован в рамках программы взаимодействия Правительства города и ПАО "Газпром". За надежной работой оборудования следят специалисты "Ленсвета".
Ранее на Piter.tv: на проспекте Народного Ополчения в автомобиле полыхал салон.
Видео: Telegram / Комитет по энергетике
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