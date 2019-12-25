Роддома и женские консультации в Петербурге ждёт масштабная реорганизация

Одним из ключевых изменений станет присоединение Первого городского перинатального центра к Александровской больнице.

В Санкт-Петербурге началась масштабная реорганизация системы родовспоможения. В 2025 году городские женские консультации, ранее подчинявшиеся районным администрациям, будут интегрированы в структуру родильных домов. Такое решение принято для улучшения качества медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным, сообщил на пресс-конференции ТАСС главный акушер-гинеколог комздрава, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии ПСПбГМУ им. Павлова Виталий Беженарь.

Одним из ключевых изменений станет присоединение Первого городского перинатального центра к Александровской больнице. Это позволит создать комплексную систему медицинского наблюдения, в которой родильные дома будут работать в связке с профильными стационарами. Планируется, что акушеры, анестезиологи и кардиологи смогут более эффективно помогать беременным женщинам, особенно тем, у кого есть хронические заболевания.

В рамках реформы также объединят два родильных дома: № 1 на Васильевском острове и № 16 на Малой Балканской улице. Такое укрупнение направлено на повышение качества медицинской помощи и обеспечение более комфортных условий для пациенток.

Дополнительные меры по снижению младенческой смертности будут реализованы в новом корпусе бывшей Детской городской больницы № 1 на Авангардной улице. В здании создадут специализированное отделение для беременных, ожидающих рождения детей с пороками развития. Медицинский центр уже принимает малышей с врожденными патологиями и недоношенных детей, а с открытием нового подразделения помощь станет еще более доступной.

Кроме того, с 1 января в шести медицинских учреждениях Петербурга начали работу кабинеты антенатальной охраны плода. Здесь будущие родители могут проконсультироваться с генетиками до и после зачатия ребенка, что поможет своевременно выявлять возможные риски и повышать шансы на рождение здорового малыша.

Фото: Piter.tv