Диспансеризацию дополнили исследованием на фертильность

Услуга оценки репродуктивного здоровья (ДОРЗ) будет организована в поликлиниках и женских консультациях, а также при помощи выездных мобильных бригад в удаленных районах.

Введение дополнительной проверки для граждан России репродуктивного возраста в министерстве по здравоохранению объяснили журналистам телеканала "360.ru" снижением суммарного коэффициента рождаемости (количество детей на одну женщину). Согласно статистическим данным на 2025 год, показатель составил 1,374. У медиков вызывает тревогу количество бесплодных женщин (восемь на каждую тысячу по стране) и рост числа мужчин, не способных зачать ребенка и сталкивающихся с эректильной дисфункцией. В профильном ведомстве из федерального правительства уточнили, что беременность зависит от здоровья обоих партнеров, а дополнительный вид диспансеризации призван выявить все угрозы в отношении репродуктивного здоровья женщин и мужчин, начиная от инфекций и гормональных нарушений на ранней стадии.

В рекомендациях врачи разработали отдельные алгоритмы прохождения обследований для пациентов в зависимости от пола. Но перед осмотром всем пациентам дадут заполнить подробные анкеты. Граждане ответят на вопросы о своей половой жизни, перенесенных заболеваниях, способах предохранения. Женщин дополнительно спросят об абортах и выкидышах. Таким образом специалисты получат необходимые данные о факторах риска до начала осмотра.

На первом этапе оценки репродуктивного здоровья для женщин включен осмотр у гинеколога. Врачи проверят молочные железы пациенток на новообразования, возьмут мазки на определение кислотности среды. Кроме этого, для пациенток в возрасте от 18 до 29 лет введен обязательный ПЦР-тест на гонорею, трихомониаз, хламидиоз и микоплазмоз. При условии возникновения подозрения на наличие опасных недугов россиянок отправят на второй, углубленный этап обследования. Он включает в себя широкий спектр анализов на заболевания, передающиеся половым путем, ультразвуковую диагностику матки (УЗИ), придатков и молочных желез. Женщины в возрасте от 21 до 49 лет пройдут через анализ на наличие ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ). Подобная процедура проводится один раз в пять лет, но в случае подтверждения инфицирования пациентке необходимо раз в год проходить цитологическое исследование.

В этом году диспансеризацию пройдут более 5 млн жителей Петербурга.

