Гинеколога из Петергофа признали виновной в смерти пациентки и освободили из зала суда

Акушер-гинеколог А. свою вину не признала.

Петродворцовый районный суд огласил приговор в отношении акушера-гинеколога Николаевской больницы А., признанной виновной в причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказала объединенная пресс-служба городских судов.

Следствием было установлено, что А. в конце 2019 года оказывала медицинскую помощь 64-летней пациентке. По неосторожности она допустила во время операции дефект, который привел к смерти женщины от интраоперационной травмы. У больной развился перитонит, который диагностировали поздно, также А. отказалась дренировать брюшную полость вопреки общепринятой хирургической практике.

Акушер-гинеколог А. свою вину не признала. Суд назначил наказание в виде года ограничения свободы. Также медик год не сможет работать в здравоохранении. При этом, в связи с истечением срока давности доктор освобождена от назначенного наказания. В пользу семьи погибшей суд взыскал 3 миллиона морального вреда и почти 73 тысячи материального ущерба.

Фото: Piter.tv