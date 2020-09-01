Реконструкция системы теплоснабжения в Малой Охте почти завершена

Все ЦТП перевели на первую категорию надежности.

ГУП "ТЭК СПб" завершает ремонтные работы системы теплоснабжения в Малой Охте. Об этом сообщили в пресс-службе компании сегодня, 4 июля.

В исторической части Красногвардейского района специалисты построили 11 центральных тепловых пунктов, заменив групповые газовые котельные.

В ходе работ специалисты превратят котельные в энергоэффективные современные теплопункты, которые работают в автоматическом режиме и не требуют постоянного присутствия персонала. Пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

ЦТП перевели на первую категорию надежности. Это означает, что если отключат электричество, то они будут работать дальше благодаря резервному электрическому вводу.

Согласно договору, реконструкция всех ЦТП должна завершиться к концу этого года.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"