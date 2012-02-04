Восстановленную Уткину дачу откроют для посетителей осенью

Уже сейчас здание наполняется экспозициями из коллекции Музея городской скульптуры.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился информацией о завершении работ по восстановлению Уткиной дачи, которое было осуществлено городскими властями. Уже сейчас здание наполняется экспозициями из коллекции Музея городской скульптуры, а официальное открытие запланировано на осень 2026 года. Сообщив об этом событии в эфире канала "78", Беглов подчеркнул важность усилий, предпринимаемых городом в направлении сохранения культурного наследия и поддержки искусства.

По словам губернатора, стандарты качества восстановления памятников архитектуры, применяемые петербургской реставрационной школой, являются образцом для подражания на международном уровне.

Уткина дача, объект культурного наследия федерального уровня, была буквально возрождена нами из руин, сохранившихся ещё с советских времён. Полностью отреставрированы фасады и внутренние помещения здания, и теперь оно готовится принять музейные экспозиции.

Ранее мы сообщили о том, что Кунсткамера будет открыта для посещения 7 и 8 марта.

Фото: Правительство Петербурга