Кунсткамера будет открыта для посещения 7 и 8 марта
Сегодня, 13:40
Однако 9 марта, в понедельник, музей закрывается на выходной.

Сотрудники Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого готовятся встретить весну и предлагают посетителям весело провести весенние праздники. Пресс-служба Кунсткамеры предоставила график работы музея на предстоящие длинные выходные. 

Музей будет доступен для гостей 7 и 8 марта. Вход осуществляется ежедневно с 10 утра до 17 часов вечера, а осмотреть экспозицию посетители смогут до 18:00. Однако 9 марта, в понедельник, музей закрывается на выходной.

Организаторы рекомендуют планировать посещение заранее, чтобы иметь возможность ознакомиться со всеми экспозициями.

Фото: ВКонтакте / Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии.

