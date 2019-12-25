8 Марта в Музее железных дорог России: цветы, джаз и модное дефиле среди паровозов

Музей железных дорог России в честь 8 марта распахнет свои двери для прекрасной половины человечества бесплатно. Среди паровозов прозвучит джаз, а пространство на время праздника превратится в подиум для модных показов, во время которых зрители узнают об эволюции костюма за последние 300 лет.

В Международный женский день Музей железных дорог России превратится в модную площадку с бесплатным входом для представительниц прекрасного пола. Главная тема праздника –– синтез истории и моды. Посетителей ожидает насыщенный день: творческие мастер-классы, цветочная фотозона, экскурсии, живой джаз, а также исторические дефиле. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Гвоздем программы станут два модных показа. В полдень у паровоза в разрезе начнется презентация коллекции "Петербургские сезоны" от бренда "Cher ~ Neva". Ее творцом является Елена Чернева, финалист платформы "Россия –– страна возможностей". А в 14:00 у одного из самых популярных арт-объектов музея –– "Стрелки времени" –– состоится гала-показ "Три века моды". Клуб винтажного стиля "Ретроспектива" и "Модное посольство" погрузят зрителей в историю моды за последние 300 лет: от пышных придворных барокканских нарядов до нежных и аккуратных образов 1960-х годов.

Как отметил директор музея Владимира Одинцова, выбор площадки для показов не случаен. Царскосельская железная дорога и Павловский вокзал всегда были центром притяжения светского общества и законодательной моды.

Помимо эстетики, гостей ждут познавательные лекции. В 11:00, 13:00 и 15:00 можно будет бесплатно посетить специальные экскурсии, посвященные вкладу женщин в развитие железнодорожной отрасли. С 11:00 до 17:00 для детей пройдут мастер-классы по созданию открыток, а взрослые (12:00 до 16:00) смогут собственноручно изготовить цветок из проволоки.

Торжество будет сопровождать живая джазовая музыка под руководством биг-бенда "Санкт-Петербург". У всех гостей мероприятия появится возможность увидеть цветочное изображение, спроецированное прямо на корпус паровоза, и запечатлеть момент в открытой цветочной фотозоне.

Вход для женщин 8 марта бесплатный (входной билет необходимо оформить в кассе). Записаться на тематические экскурсии можно по телефону: +7 (812) 457-23-16.

Фото: ВКонтакте / Музей железных дорог России