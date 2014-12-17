  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двухлетний малыш пострадал в ДТП на дороге "Бор-Наволок-Югостицы"
Сегодня, 11:05
112
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Двухлетний малыш пострадал в ДТП на дороге "Бор-Наволок-Югостицы"

0 0

В больницу попали водитель, ее ребенок и еще трое пассажиров.

Накануне, 1 июля, в Лужском районе Ленобласти перевернулся автомобиль. В ДТП пострадал двухлетний малыш. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

Авария случилась в 13:40 на первом километре автодороги "Бор-Наволок-Югостицы".  Известно, что 32-летняя автоледи за рулем  "Мицубиси Лансер" по неустановленной причине совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево и опрокидыванием автомобиля.  

В ДТП пострадали пять человек. В больницу попали водитель, ее ребенок и еще трое пассажиров. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.        

По факту дорожной аварии проводится проверка. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержан водитель, насмерть сбивший пешехода и бросивший его в канаве. 

Фото: Piter.tv     

Теги: автомобиль улетел в кювет, дтп под лугой, мальчик пострадал в дтп, полиция, проверка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии