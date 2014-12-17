Двухлетний малыш пострадал в ДТП на дороге "Бор-Наволок-Югостицы"

В больницу попали водитель, ее ребенок и еще трое пассажиров.

Накануне, 1 июля, в Лужском районе Ленобласти перевернулся автомобиль. В ДТП пострадал двухлетний малыш. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Авария случилась в 13:40 на первом километре автодороги "Бор-Наволок-Югостицы". Известно, что 32-летняя автоледи за рулем "Мицубиси Лансер" по неустановленной причине совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево и опрокидыванием автомобиля.

В ДТП пострадали пять человек. В больницу попали водитель, ее ребенок и еще трое пассажиров. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

По факту дорожной аварии проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержан водитель, насмерть сбивший пешехода и бросивший его в канаве.

Фото: Piter.tv