В Ленобласти задержан водитель, насмерть сбивший пешехода и бросивший его в канаве

Возбуждено уголовное дело по статье по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В субботу, 29 июня, в полицию Гатчинского района обратилась женщина в возрасте 47 лет с информацией о том, что нашла тело в канаве на территории СНТ "Пушкинец". При прибытии на место происшествия было обнаружено тело 58-летнего местного жителя с многочисленными переломами и ссадинами, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Согласно проведенной полицейской проверке, выяснилось, что погибший стал жертвой аварии. Возбуждено уголовное дело по статье по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к этому преступлению причастен 54-летний житель поселка Шушары, работающий водителем. 1 июля оперативники ГУ МВД РФ вместе с сотрудниками ГИБДД Гатчинского района арестовали подозреваемого в его доме, расположенном по адресу: Колпинское шоссе, дом 7. Полиция установила, что 28 июня около 20:30 он на автомобиле Skoda Octavia наехал на пешехода, двигавшегося по обочине дороги, а затем покинул место происшествия. Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что смертельное ДТП произошло на петербургской дамбе.

Фото: Piter.TV