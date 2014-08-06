Смертельное ДТП произошло на петербургской дамбе

Подробности происшествия уточняются. На место аварии вызваны экстренные службы. Информация о пострадавших пока отсутствует.

ДТП, которое произошло на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Петербурге 1 июля, привело к затруднению движения. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Авария произошла в 12:15 на 118-м км Невской стороны Федеральной скоростной автодороги (ФСАД) Комплекса защитных сооружений (КЗС). Участниками ДТП стали грузовой и легковой автомобили. Из-за аварии движение на данном участке дороги значительно осложнилось.

Подробности происшествия уточняются. На место аварии вызваны экстренные службы. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Пресс-служба обратилась к водителям с просьбой учитывать текущую дорожную ситуацию на ФСАД КЗС при планировании маршрута.

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Фото: Telegram / Петербургская полиция