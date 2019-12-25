В Ленобласти горели химические отходы

Жители пожаловались на вонь в Ломоносовском районе.

В Ленобласти накануне, 27 декабря, произошел пожар. На нелегальной свалке в Низинском сельском поселении загорелись химические отходы. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Жители пожаловались на вонь в Ломоносовском районе. Сотрудники химико-радиметрической лаборатории провели замеры аварийно химически опасных веществ в воздухе.

Когда сотрудники прибыли на место происшествия, они провели замеры предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе с помощью химико-радиометрической лаборатории. Ничего опасного исследователи не нашли.

Пожар на свалке тушат дежурные смены 57 пожарно-спасательной части МЧС и 134 пожарной части Леноблпожспас.

Ранее на Piter.tv: на Московском проспекте 23 спасателя боролись с огнем в коммуналке.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба Ленобласти