В Ленобласти горели химические отходы

В Ленобласти накануне, 27 декабря, произошел пожар. На нелегальной свалке в Низинском сельском поселении загорелись химические отходы. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".
Жители пожаловались на вонь в Ломоносовском районе. Сотрудники химико-радиметрической лаборатории провели замеры аварийно химически опасных веществ в воздухе.
Когда сотрудники прибыли на место происшествия, они провели замеры предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе с помощью химико-радиометрической лаборатории. Ничего опасного исследователи не нашли.
Пожар на свалке тушат дежурные смены 57 пожарно-спасательной части МЧС и 134 пожарной части Леноблпожспас.
Ранее на Piter.tv: на Московском проспекте 23 спасателя боролись с огнем в коммуналке.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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