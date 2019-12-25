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На Московском проспекте 23 спасателя боролись с огнем в коммуналке
Сегодня, 8:15
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На Московском проспекте 23 спасателя боролись с огнем в коммуналке

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Языки пламене виднелись в комнате, на кухне и в коридоре.

Сегодня, 28 декабря, на Московском проспекте в доме № 157 произошел пожар. Вспыхнула коммунальная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:52. Пламя распространилось по площади  31 квадратный метр. Горели кухня, комната и коридор.        

На место случившегося прибыли 23 спасателя и четыре спецмашины. Они потушили пожар за 50 минут.                   

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv               
 

Теги: коммунальная квартира, московский проспект, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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