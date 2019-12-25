Петербург 28 декабря вернется в климатическую норму

Температура воздуха в Петербурге -2…-4 градуса.

В четверг, 28 декабря, Северная столица будет находиться под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге -2…-4 градуса, по Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В пятницу временами будет идти снег и 0…-2 градуса.

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Фото: Piter.tv