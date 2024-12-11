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В районе завода по производству ацетона в Гатчине, где произошел пожар, проверили воздух

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Также ликвидировано открытое горение.

В районе крупного пожара на производстве ацетона в Гатчине проверили воздух, сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти. 

Замеры воздуха по границам объекта, где произошло возгорание, и в ближайших населенных пунктах провели специалисты химико-радиометрической лаборатории Аварийно-спасательной службы региона. По результатам проверки стало известно, что содержания химически опасных веществ нет. 

Кроме того, отмечается, что ликвидировано открытое горение. Ранее локализовали пожар на площади 1,2 тыс. "квадратов". 

Видео: пресс-служба МЧС России 

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти

Теги: пожар в гатчине, проверка воздуха
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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