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Пожар на заводе в Гатчине обернулся уголовным делом

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Предварительно, никто не пострадал.

В Гатчинском районе возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ), сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Рано утром 10 января на заводе в Гатчине при производстве работ, связанных с обработкой ацетона, произошло возгорание. В результате организации причинен крупный ущерб. 

На место прибыла следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС России. 

Предварительно, никто не пострадал. 

В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, изымается документация. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Напомним, площадь возгорания составила 1,6 тыс. "квадратов". 

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: пожар в гатчине, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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