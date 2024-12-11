Пожар на заводе в Гатчине обернулся уголовным делом

Предварительно, никто не пострадал.

В Гатчинском районе возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ), сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Рано утром 10 января на заводе в Гатчине при производстве работ, связанных с обработкой ацетона, произошло возгорание. В результате организации причинен крупный ущерб.

На место прибыла следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС России.

Предварительно, никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, изымается документация. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Напомним, площадь возгорания составила 1,6 тыс. "квадратов".

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти