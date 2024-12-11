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На заводе по производству ацетона в Гатчине произошел пожар

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Пожару присвоили ранг №2.

В Гатчинском районе рано утром 10 января произошел пожар, рассказали в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти.

Информация о возгорании на улице Индустриальной в Гатчине поступила спасателям в 06:00. Пламя охватило 1,6 тыс. "квадратов" на территории завода по производству ацетона. Предварительно, полыхало двухэтажное здание, случился разлив ацетона. 

Пожару присвоили ранг №2. Ликвидирует огонь региональное МЧС России. Также на месте находятся дежурная смена Аварийно-спасательной службы Ленобласти и сотрудники ОАО "РЖД". 

В результате происшествия никто не пострадал, рабочие покинули зону возгорания. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в Невском районе полыхали ларьки и бытовка. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти

Теги: гатчина, пожар на заводе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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