На заводе по производству ацетона в Гатчине произошел пожар

Пожару присвоили ранг №2.

В Гатчинском районе рано утром 10 января произошел пожар, рассказали в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти.

Информация о возгорании на улице Индустриальной в Гатчине поступила спасателям в 06:00. Пламя охватило 1,6 тыс. "квадратов" на территории завода по производству ацетона. Предварительно, полыхало двухэтажное здание, случился разлив ацетона.

Пожару присвоили ранг №2. Ликвидирует огонь региональное МЧС России. Также на месте находятся дежурная смена Аварийно-спасательной службы Ленобласти и сотрудники ОАО "РЖД".

В результате происшествия никто не пострадал, рабочие покинули зону возгорания. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Видео: Telegram / Mash на Мойке

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти