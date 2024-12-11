В Невском районе полыхали ларьки и бытовка

Также оплавились элементы кузова у пяти рядом стоявших автомобилей.

В Невском районе утром 9 января произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на пересечении Октябрьской набережной с улицей Крыленко поступила на пульт спасателей в 08:07. В бытовке размером 3х6 метров и двух ларьках размерами по 3х5 метров полыхало по всей площади. Также оплавились элементы кузова у пяти рядом стоявших автомобилей. Огонь потушили к 08:23.

По предварительным данным, никто не пострадал. Ликвидировали пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартирном пожаре на улице Белградской пострадала женщина.

Видео: Telegram / Веселый поселок – Невский район СПб