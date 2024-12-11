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В Невском районе полыхали ларьки и бытовка

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Также оплавились элементы кузова у пяти рядом стоявших автомобилей.

В Невском районе утром 9 января произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на пересечении Октябрьской набережной с улицей Крыленко поступила на пульт спасателей в 08:07. В бытовке размером 3х6 метров и двух ларьках размерами по 3х5 метров полыхало по всей площади. Также оплавились элементы кузова у пяти рядом стоявших автомобилей. Огонь потушили к 08:23.

По предварительным данным, никто не пострадал. Ликвидировали пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в квартирном пожаре на улице Белградской пострадала женщина. 

Видео: Telegram / Веселый поселок – Невский район СПб 

Теги: горели ларьки, пожар в невском районе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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