В квартирном пожаре на улице Белградской пострадала женщина

К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

Во Фрунзенском районе вечером 7 января произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Белградская, 16, поступила на пульт спасателей вчера в 19:44. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 4 "квадрата". С огнем справились к 20:09.

В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: причиной пожара на Белы Куна могла стать непотушенная сигарета.

Фото: Piter.TV