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В квартирном пожаре на улице Белградской пострадала женщина
Сегодня, 10:50
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В квартирном пожаре на улице Белградской пострадала женщина

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К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

Во Фрунзенском районе вечером 7 января произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: улица Белградская, 16, поступила на пульт спасателей вчера в 19:44. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 4 "квадрата". С огнем справились к 20:09. 

В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: причиной пожара на Белы Куна могла стать непотушенная сигарета. 

Фото: Piter.TV 

Теги: белградская улица, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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