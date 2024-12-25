В квартирном пожаре на улице Белградской пострадала женщина

Во Фрунзенском районе вечером 7 января произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании по адресу: улица Белградская, 16, поступила на пульт спасателей вчера в 19:44. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 4 "квадрата". С огнем справились к 20:09.
В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: причиной пожара на Белы Куна могла стать непотушенная сигарета.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все