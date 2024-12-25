Причиной пожара на Белы Куна могла стать непотушенная сигарета

Дым заполнил весь подъезд здания. Всех жильцов пришлось эвакуировать.

В ГУ МЧС РФ по Петербургу раскрыли причины пожара с летальными последствиями, произошедшим во вторник, 7 января. Возгорание в квартире дома № 2/2 на улице Белы Куна в Петербурге началось из-за непотушенной сигареты.

Управление МЧС добавило, что дым заполнил весь подъезд здания. Всех жильцов пришлось эвакуировать.

Пресс-служба МЧС также опубликовала фотографии с места происшествия. На них видны обгоревшие стены лестничного пролета и частично сгоревший интерьер квартиры, где возник пожар.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре на Павловском шоссе пострадал мужчина.

Фото: ГУ МЧС РФ по Петербургу