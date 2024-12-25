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Пожар на Белы Куна унес жизни мужчины и женщины

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Еще три человека получили травмы и были доставлены в больницу.

В ночь на вторник, 7 января, произошел пожар в двухкомнатной квартире, расположенной на улице Белы Куна, дом 2, корпус 2. Согласно информации, полученной от ГУ МЧС РФ по Петербургу, пламя распространилось на площадь 30 квадратных метров.

Для ликвидации возгорания был задействован 21 сотрудник МЧС. Пожар был полностью потушен в 02:36.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина. Еще три человека получили травмы и были доставлены в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Энергетиков сгорела иномарка.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

 

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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