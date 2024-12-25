На проспекте Энергетиков сгорела иномарка

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Красногвардейском районе днем 6 января произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании у дома 64 по проспекту Энергетиков поступило на пульт спасателей в 12:02. В автомобиле Renault полыхали сгораемые части. Огонь ликвидировали к 12:12.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Тушили машину 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Telegram / Мегаполис