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На проспекте Энергетиков сгорела иномарка
Сегодня, 13:11
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На проспекте Энергетиков сгорела иномарка

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По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Красногвардейском районе днем 6 января произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании у дома 64 по проспекту Энергетиков поступило на пульт спасателей в 12:02. В автомобиле Renault полыхали сгораемые части. Огонь ликвидировали к 12:12. 

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Тушили машину 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: задержан подозреваемый в поджоге машины в Карельском переулке. 

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: горела машина, проспект энергетиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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