На проспекте Энергетиков сгорела иномарка

В Красногвардейском районе днем 6 января произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о возгорании у дома 64 по проспекту Энергетиков поступило на пульт спасателей в 12:02. В автомобиле Renault полыхали сгораемые части. Огонь ликвидировали к 12:12.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Тушили машину 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее на Piter.TV: задержан подозреваемый в поджоге машины в Карельском переулке.
Фото: Telegram / Мегаполис
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