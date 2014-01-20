Задержан подозреваемый в поджоге машины в Карельском переулке

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля в Карельском переулке, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 23 декабря к правоохранителям обратилась 38-летняя женщина с информацией о том, что во дворе дома 5 полыхает машина Skoda Superb, которой она владеет по доверенности. У иномарки в результате выгорели салон и подкапотное пространство. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

А вечером 26 декабря около дома 18 по Южной дороге по подозрению в совершении этого преступления задержали 33-летнего жителя улицы Савушкина. Детали выясняются.

Ранее на Piter.TV: на Невском проспекте горела иномарка.

Фото: Piter.TV