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Задержан подозреваемый в поджоге машины в Карельском переулке
Сегодня, 11:24
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Задержан подозреваемый в поджоге машины в Карельском переулке

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля в Карельском переулке, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, 23 декабря к правоохранителям обратилась 38-летняя женщина с информацией о том, что во дворе дома 5 полыхает машина Skoda Superb, которой она владеет по доверенности. У иномарки в результате выгорели салон и подкапотное пространство. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества). 

А вечером 26 декабря около дома 18 по Южной дороге по подозрению в совершении этого преступления задержали 33-летнего жителя улицы Савушкина. Детали выясняются.

Ранее на Piter.TV: на Невском проспекте горела иномарка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: карельский переулок, поджог автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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