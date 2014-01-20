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На Невском проспекте горела иномарка
Сегодня, 10:43
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На Невском проспекте горела иномарка

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В результате происшествия никто не пострадал.

В Центральном районе утром 27 декабря полыхала иномарка, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о пожаре у дома 71 по Невскому проспекту поступила на пульт спасателей в 09:17. В автомобиле Skoda загорелся моторный отсек. С огнем справились к 09:34. 

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 10 спасателей и две единицы техники. 

Очевидцы в tg-канале "Мегаполис" сообщили, что причина случившегося – авария. Все детали происшествия выясняются. 

Ранее на Piter.TV: причиной возгорания Mercedes на Планерном путепроводе стало ДТП с 17-летним водителем. 

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: горела машина, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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