На Невском проспекте горела иномарка

В результате происшествия никто не пострадал.

В Центральном районе утром 27 декабря полыхала иномарка, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре у дома 71 по Невскому проспекту поступила на пульт спасателей в 09:17. В автомобиле Skoda загорелся моторный отсек. С огнем справились к 09:34.

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 10 спасателей и две единицы техники.

Очевидцы в tg-канале "Мегаполис" сообщили, что причина случившегося – авария. Все детали происшествия выясняются.

Ранее на Piter.TV: причиной возгорания Mercedes на Планерном путепроводе стало ДТП с 17-летним водителем.

Фото: Telegram / Мегаполис