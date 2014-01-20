На Невском проспекте горела иномарка

В Центральном районе утром 27 декабря полыхала иномарка, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о пожаре у дома 71 по Невскому проспекту поступила на пульт спасателей в 09:17. В автомобиле Skoda загорелся моторный отсек. С огнем справились к 09:34.
По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 10 спасателей и две единицы техники.
Очевидцы в tg-канале "Мегаполис" сообщили, что причина случившегося – авария. Все детали происшествия выясняются.
Ранее на Piter.TV: причиной возгорания Mercedes на Планерном путепроводе стало ДТП с 17-летним водителем.
Фото: Telegram / Мегаполис
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