Причиной возгорания Mercedes на Планерном путепроводе стало ДТП с 17-летним водителем

Автомобиль был замечен сотрудниками правоохранительных органов на пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта, где они попытались остановить транспортное средство. Однако водитель проигнорировал требования полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться.

В ночь на пятницу, 27 декабря, в 03:31, поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции у дома 22 по Планерной улице появился водитель в неадекватном состоянии за рулем автомобиля Mercedes.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, на вызов немедленно прибыл наряд полиции. Автомобиль был замечен сотрудниками правоохранительных органов на пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта, где они попытались остановить транспортное средство. Однако водитель проигнорировал требования полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Через несколько минут водитель Mercedes потерял управление на Планерном путепроводе, врезавшись в ограждение, что привело к возгоранию автомобиля. Водителю удалось выбраться из машины невредимым до прибытия экстренных служб. Полиция задержала нарушителя, которым оказался 17-летний местный житель, не имеющий водительских прав.

Автомобиль сгорел полностью. Задержанного доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что таксист таранил машину ДПС в попытке прорваться на перекрытую дорогу, ведущую к КАД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти