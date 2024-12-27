Таксист таранил машину ДПС в попытке прорваться на перекрытую дорогу, ведущую к КАД

Игнорируя сигнал инспектора остановиться, водитель продолжил движение, после чего полицейские начали преследование.

Вечером в среду, 25 декабря, в Красногвардейском районе Петербурга сотрудники дорожной полиции преследовали водителя, который отказался подчиниться их требованиям и попытался прорваться на закрытую Кольцевую автодорогу.

В тот момент дороги, ведущие к КАД, были перекрыты в связи с проведением неформальных встреч глав государств СНГ и саммитом Евразийского экономического союза. В течение двух дней движение в Петербурге было затруднено из-за многочисленных пробок. Об инциденте сообщил портал 47news.

По информации издания, около 22:30 возле новостроек ЖК "Новая Охта" и "Цветной город" водитель такси марки Kia начал маневрировать по встречной полосе, пытаясь обойти патрульные автомобили, блокировавшие улицу перед въездом на КАД. Игнорируя сигнал инспектора остановиться, водитель продолжил движение, после чего полицейские начали преследование.

Такси было остановлено на Муринской дороге. Сотрудник специального батальона ДПС разбил окно автомобиля и открыл дверь, однако водителю удалось оказать сопротивление. Несмотря на это, инспекторы смогли преодолеть его сопротивление, уложить на землю и надеть на него наручники.

В салоне такси находился пассажир, который, скорее всего, был шокирован происходящим. Боясь аналогичного обращения, он самостоятельно покинул автомобиль и положил руки на багажник. Он уверял полицейских, что пытался уговорить водителя остановиться, но тот не слушал его.

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Видео: 47news